Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Öğrenci başına harcamamız 4 bin 707 dolar”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında 4 bin 707 dolar ile öğrenci başına az harcama yapan ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, sendikanın oluşturduğu Eğitime Bakış 2021 İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda Türkiye eğitim sistemini çeşitli göstergelerle veriye dayalı olarak değerlendirildiğini belirtti. Miran rapora göre Türkiye'nin öğrenci başına yapılan harcamada OECD ülkeleri arasında 4 bin 707 dolar ile en az harcama yapan üçüncü ülke olduğunu söyledi.

Eğitim Bir Sen'in eğitimin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla yayınladığı Eğitime Bakış 2021: İzleme ve Değerlendirme Raporu ile eğitime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, öğretmenler ve okul müdürleri, eğitim-öğretim ortamları ve finansman olmak üzere beş ana bölümde analiz edildi. Sendika Şube Başkanı Miran, Her yıl hazırlanan rapor ile ülkedeki eğitim standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamanın amaçlandığını söyledi.

“Kişi başı 4 bin 707 dolar”

Türkiye'nin Meksika ve Kolombiya'dan sonra en düşük harcama yapan ülke olduğunu belirten Miran, “Türkiye, öğrenci başına yaptığı harcama ile OECD ülkeleri arasında Meksika ve Kolombiya'dan sonra en düşük harcama yapan üçüncü ülkedir. Öğrenci başına yapılan harcama OECD ülkeleri ortalaması 10 bin 454 dolar iken, Türkiye'de bu harcama 4 bin 707 dolardır. Öğrenci başına yapılan harcamalar artırılarak, OECD ülkeleri ortalamasına yükseltilmelidir” dedi.

“Özel eğitim harcamaları yüksek”

Öte yandan eğitimde özel okullara yönelik eğilime de temas eden Başkan Miran bunun eğitimsel eşitsizliği beraberinde getirdiğini söyledi. Türkiye'nin OECD ülkeleri ile kıyaslandığında özel harcamalar bakımından en yüksek orana sahip ülkelerden biri olduğunu belirten Miran, “Özel harcama oranlarının bu denli yüksek olması eğitimsel eşitsizlikleri artırıcı bir fonksiyona sahip olabilmektedir. Farklı sosyo-ekonomik ailelerden gelen öğrencilerin özel eğitim harcamalarının bu denli yüksek olması eğitimsel eşitsizliklerin yeniden üretilmesine ve dezavantajlı ailelerden gelen çocukların dezavantajlarını artırmasına neden olmaktadır. Eğitimde özel ve kamu harcamaları gözden geçirilmeli ve eğitimsel eşitsizliklerin önüne geçilmesi için kamusal kaynaklar daha da artırılmalıdır” diye konuştu.

Miran, raporda yer alan diğer bir çarpıcı tespitin işsizlik ve istihdam oranları olduğunu belirtti. Türkiye'de son 5 yıl içinde hem genel hem de lise ve dengi meslek okul mezunlarının istihdamında ciddi oranda azalma olduğunu işaret eden Miran, Türkiye'nin 18-24 yaş arası hem eğitimde hem genel istihdamda olan gençlerinin oranı OECD ülkeleri ortalamasının oldukça gerisinde kalarak Kolombiya'dan sonra son sırada yer aldığını vurguladı. Miran, “İşsizlik oranının bu denli yüksek oluşu oldukça kaygı vericidir. OECD ülkeleri ortalamasının altında kalan Türkiye'nin bu noktada önemli politikalar geliştirmesi ve uygulamaya geçirmesi gerekmektedir” dedi.

“Okullaşma oranı artmalı”

Öte yandan okullaşma oranlarında ve kız çocuklarının eğitime katılımında üzücü rakamların raporda yer aldığını aktaran Başkan Eyüp Bülent Miran, “Okul öncesi kademesinde net okullaşma oranı 2020 yılında düşmüştür. Ayrıca Türkiye OECD ülkeleri arasında da okul öncesinde okullaşma oranı bakımından son sıralarda yer almaktadır. 14-17 yaş grubunda okullaşma oranının düşük olduğu illerde ortaöğretime erişimi artırmaya, özellikle de kız çocuklarının aleyhine olan bölgelerde eğitimin dışında kalma nedenleri araştırılmalı ve eğitime erişimleri için yeni politikalar geliştirilmelidir” şeklinde konuştu.