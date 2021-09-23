Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Uzaktan eğitimde ders ücretlerinde kesinti yapılmamalı”

“Bakanlığa talepte bulunduk”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, yüz yüze eğitim esnasında korona virüs vakası tespit edilen sınıflardaki öğrencilere uzaktan eğitim verilmesi sürecinde öğretmenlerin ders ve ek ders görevlerini fiilen yapmış sayılmaları gerektiğini belirterek, ders ve ek ders ücretinden kesinti yapılmasının haksız bir uygulama olduğunu savundu. Miran, “Uzaktan eğitim veren öğretmenlerin ders görevlerinin yapılmamış sayıldığı ve bu kapsamda söz konusu ders saatlerine tekabül eden ders ve ek ders ücretlerinin ödenmediği şikayetleri üzerine sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak ücret kesintisi yapılmaması talebinde bulunduk” dedi.

“Öğretmenler fiilen görevlerini yapıyor”

Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan ‘Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi'nde öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamının yakın temaslı olarak kabul edileceği, bu öğrencilerin eve gönderileceği ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacağı şeklinde hükmün olduğunu belirten Miran, Tam zamanlı uzaktan eğitime geçilen sınıflar yönünden öğretmenlerin uzaktan eğitim araçları yoluyla okul veya ev ortamında ders görevlerini fiilen yerine getirdiklerini söyledi.

“Ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılıyorlar”

Öğretmenlerin ders ve ek ders görevlerini yerine getirdiklerini belirten Miran, “Milli Eğitim Bakanlığının Mart 2020 tarihinden bu yana uzaktan eğitim süreciyle ilgili bütün idari karar ve uygulamalarında uzaktan eğitim sürecinde uzaktan eğitim araçlarıyla fiilen yerine getirilen ders ve ek görevlerinin yapılmış sayılacağı karar altına alınmıştır. Bu çerçevede, il milli eğitim müdürlüklerince, aynı sınıfta on gün içinde iki vaka çıkması halinde sınıf öğrencileri yakın temaslı kabul edilerek o sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmekte ve tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği kararları alınmaktadır. Ancak, aynı sınıfta on gün içinde iki vaka çıkması halinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilen sınıflarda, uzaktan eğitim veren öğretmenlerin ders görevlerinin yapılmamış sayıldığı ve bu kapsamda söz konusu ders saatlerine tekabül eden ders ve ek ders ücretlerinin ödenmediği yönünde şikayetler iletilmiştir. Bu sıkıntının giderilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.