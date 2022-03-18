Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran'dan ‘Sürdürülebilir atama sistemi çağrısı'

Eğitimde kalitenin ve istikrarın yakalanması adına ihtiyaçların karşılanmasının önemine değinen Miran, eğitim kurumları yöneticiliğinin de hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu vurguladı. Miran, “Eğitim kurumları yöneticiliğinde kısa süreli ve sürekli değişikliklerin liyakat ve kariyer ekseninde amaca özgü ve sürdürülebilir bir görevlendirme/atama sisteminin kurulamamasına neden olmaktadır. Eğitim kurumları yöneticiliğine yönelik yeni ve kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç vardır” dedi.

“Profesyonelleşme adına önemli”

Eğitim kurumları yönetici atama yönetmeliğinin beklentileri karşılayacak şekilde yeniden ele alınması gerektiğini kaydeden Başkan Miran, “Kaliteli eğitim hedefine ulaşmak, sadece eğitim sisteminin, felsefesinin ve yönetim süreçlerinin gereklerinin karşılanmasıyla elde edilebilir bir sonuç değildir. Bunun ötesinde, kaliteli eğitim, öğretmen ve yönetici ilişkisini ve ikilisini zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda eğitimde nicel anlamda takdire değer başarılar elde edilmesine rağmen eğitim kurumu yönetimi ve yöneticiliği alanında ayakları yere sağlam basan ve gelecek için güven veren, eğitim reformlarının taşıyıcısı olacak bir eğitim kurumu yöneticiliği hâlâ kurulamamıştır. Bu makama yaraşır yöneticilerin yetiştirilmesi, öğretmenlik ve yöneticilik tecrübelerinin harmanlanması ve eğitim yöneticiliğinin profesyonelleşmesi amacına hizmet edecek bir eğitim kurumu yöneticiliği düzenlemesinin zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu.