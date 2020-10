Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi'nden Azerbaycan'a destek

Ermenistan'ın 30 yıldır Azerbaycan topraklarındaki Karabağ bölgesini işgal ettiğini belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Hür ve müstakil Azerbaycan'a karşı emperyalizmin aparatı Ermenistan'ın yürüttüğü ‘terör' politikalarını telin etme ve her ne koşulda olursa olsun kardeşlerimizin yayında olma irademizi kesin ve keskin bir kararlılıkla beyan ediyoruz” dedi.

Azerbaycan'a destek mektubu

Sendika olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Hemkarlar İttifakı Konfederasyonu Başkanı Settar Mehbaliyev'e destek mektubu gönderdiklerini hatırlatan Başkan Miran, mektupta Memur-Sen ailesinin kardeşlik tavrının ve iradesinin doğal sonucu olarak Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Konfederasyonu'nun aldığı her karara, yürüttüğü her çalışmaya, deklare ettiği her iradeye paydaş olunacağının vurgulandığını söyledi.

Ermenistan'ın gerçekte devlet olma vasfından uzak, terör örgütü gibi davranmayı tercih eden aparatif bir organizasyon olduğunun altını çizen Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçmişten bugüne Azerbaycan'a yönelik saldırıların kökeninde de bu vasfı bulunmaktadır. İnsani diplomasi, insan onuru odaklı tepki ve özgürlük temelli emek hareketi kimliklerimizle, hepsinden öte kardeşliğimizle Ermenistan'ın vahşetine karşı yanınızda olmaktan, bu kini sonuçsuz bırakacak desteği vermekten ve uluslararası zemindeki ikircikli tutumu bertaraf edecek ortak çalışmalar yürütmekten ancak onur ve gurur duyarız Azerbaycan'ın egemenlik hakkını kullanması noktasındaki güçlü iradesini destekliyor, Can Azerbaycan'ın bu mücadeleden zaferle çıkacağına inanıyor, bunun için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu milletimizin huzurunda ve tarihin eşiğinde bir kez daha deklare ediyoruz. Dualarımız ve desteğimiz Azerbaycan'ın zaferi için”