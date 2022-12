Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın: "3600 ek gösterge başta olmak üzere birçok kazanım elde ettik"

Türkiye Buluşması'na katılan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge başta olmak üzere birçok kazanım elde ettiklerini belirterek, “Toplu sözleşme hakkını alan, eksiklerine rağmen Öğretmenlik Meslek Kanunu için adım atılmasını sağlayan, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte 600 bini bulan çerçeveyi genişleten, 3600 ek göstergenin mimarı ve 5 milyon 300 bin insanı kapsayan devasa adımın altındaki biziz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen 17. Türkiye Buluşması, şube yönetimleri, ilçe temsilcileri ve kadın komisyonlarının katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Buluşmada, 'Eğitimden Bir Kare Temalı 5. Fotoğraf Yarışması' dereceye girenlere ödülleri Ali Yalçın tarafından verildi. Sendikal çalışmalar ve eğitim gündemi ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, cesareti sermayesi, inancı iradesi, idealleri enerjisi olan bir teşkilat olduklarının altını çizdi. Temel hak ve özgürlükleri savunan, mali, sosyal ve özlük haklarını artıran, sağladığı 103 kazanımla eğitim çalışanlarının hakkının, itibarının, emeğinin, alın terinin teminatı olan bu muhteşem teşkilata helal olsun diyen Yalçın, il, ilçe ve delege seçimlerinin, 30 yıllık geleneğe yakışan tatlı bir rekabet, demokratik nezaket içinde tamamlandığını ifade etti.

Ayrıntılarda boğulma değil, daha ileriye hamle yapma zamanının geldiğini belirten Yalçın, "Sonsuzluğu menzil edinmiş olanlar yoldaki çakıl taşlarına takılmaz. Kardeşlik şiarımız; hoş görmek, yapıcı olmak, derleyip toparlamak vasfımız, tek ses, tek yürek olmak tarihi sorumluluğumuzdur. Seçimlerimizin üye, ülke ve yerküremize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nöbeti devredenlere hizmetlerinden dolayı teşekkür, nöbete devam edenleri ve nöbeti devralanları tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Yunus'un ‘Her dem yenileniriz, bizden kim usanası' dediği gibi yenilenen bir teşkilat var burada. Bin umut, bin müjde, bin sevda, bin heyecan yüklü bu salonda. Suni gündemlere takılmadan, sahayı kirletenlerin fitnesine aldırmadan, yeni adımlar atma, yeni atılımlar yapma zamanıdır şimdi” dedi.

"Önemli mesafeler aldık"

Önemli hedefler koyduklarını, önemli mesafeler aldıklarını ifade eden Yalçın, "Tanıtım filmimizde ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) kuruluş hikayemizde özet geçilen çalışmalar bile onlarca dakika sürdü. ‘İçimize, işimize, dışımıza yolculuk' diyerek mottolaştırdığımız yol haritamızın gereği olarak yaptığımız çalışmalardı birçoğu. İçimize yolculuk hikayemizde, çekirdeği çelikleştirmek için yaptığımız onlarca eğitim var. İşimize yolculuk hikayemizde, hazırladığımız raporlar, odak analizler, yaptığımız araştırmalar, süreli yayınlarımız, düzenlediğimiz sempozyumlar, bilimsel kongreler ve sözü yükseltme çalışmaları var. Sendikacılığın kitabını yazmak, tüm kazanımlarımızı bir çırpıda ve bir kitapta sunmak var, Eğitim Bir-Sen'de 103 ve toplamda 802 kazanımımız var. Dışa yolculuk hikayemizde, kısır döngülere hapsolmamak, kararlı ve tutarlı yürüyerek hedefe adım adım ulaşmak var. Başarı var, Uluslararası Emek Konfederasyonu'nu kurmuş olmak var. Hepsinin üstünde büyük bir vizyon, hepsinin altında müthiş bir emek var. Yılmak ve yorulmak yok, yeni yeni hedefler koymak var. ILC'nin eğitim sendikaları ayağını kurmak, kurumlaşmak, kurumsallaşmak var. Çok zor badireler atlattık, çok önemli mesafeler aldık. Düne takılıp kalmayacağız. Yapılması gerekeni, üzerimize düşeni yapmaya, geleceği satın almaya, gücümüze güç, kazanımlarımıza kazanım katmaya devam edeceğiz. Genel merkezimiz, konukevimiz, otelimiz, İstanbul'da yakında açacağımız misafirhanemizle, illerde mülkiyetlerimizle, mekanlarımız ve imkanlarımızla daha güçlü bir Eğitim-Bir-Sen var” diye konuştu.

"Çözümün ve umudun adresiyiz"

Eğitim-Bir-Sen olarak, üyelerinin gururu, tüm çalışanların umudu olduklarını belirten Yalçın, “Kamu görevlileri sendikacılığı yüzde 72 örgütlenme oranına ulaştıysa bunda aslan payı bizimdir. Türkiye'nin en büyük emek örgütü, en güçlü sendikasıyız. Çalışanlar her tarafa kulak kesiliyor ve sonunda dönüp Eğitim-Bir-Sen'e bakıyorsa, bu, çözümün ve umudun adresini işaret ediyor demektir. Sadece üyemize karşı sorumluluk duygusu taşımadık; ülkemize, milletimize, yerküremize karşı da sorumlu davrandık her zaman. Ten rengimiz farklı olsa da ter rengimiz aynı, göz rengimiz farklı olsa da gözyaşımızın rengi aynı, bakış açılarımız farklı olsa da yaşadığımız acılar aynı, diyerek Akif İnan'ın, ‘Türkümüz dünyayı kardeş bilendir-Gökleri insanın ortak tarlası' bakış açısıyla emek mücadelemizi yerelden evrensele büyütmeyi sürdürüyor, ‘Dünya beşten, emek sermayeden büyüktür' demeye devam ediyoruz. Kavgamız, kapitalistlerle, emperyalistlerle, siyonistlerledir. Kavgamız, bunların taşeronu teröristlerledir. Kavgamız, kanlı stratejileriyle dünyanın kaynaklarını kurutanlarla, vekalet savaşlarıyla ülkemize, milletimize savaş açanlarla, İstiklal'de, Karkamış'ta masumlara kastedenlerle, Aybüke, Necmettin, Arzu ve Ayşenur öğretmenlerimize kıyanlarladır, kavgamız. Kavgamız, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlarla; havamızı, suyumuzu, neslimizi bozanlarladır” diye konuştu.

"Dertlerinin Memur-Sen olduğunu biliyoruz"

Diyarbakır annelerini ziyaret eden üyelerini ihraç edip teröre dolaylı destek sunup, ulusalcı hamasete sarılanların farkında olduklarını kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

“İstiklal'deki katliamın sorumlusu PKK'yı aklama telaşına düşen, terörü kınıyormuş gibi yapıp kenarı köşeyi dolaşan, ağzına terör örgütünün adını almayan sahtekârların da farkındayız. Şehit edilen öğretmenler için suspus olan ama Mehmetçik PKK'yı vurunca meydanlara koşan sözde sendikaların da farkındayız. Emeğimizin üzerinde tepinen, kazanımlarımıza patent hakkı ödemeyen, masanın ve yasanın çarpıklığından faydalanan, ‘toplu sözleşmeyi kabul etmiyoruz' deyip her kazanımımızı kendi kazanımı gibi göstermeye çalışan, sahayı kirleten hoyratlığın da, gecekondulaşmanın da, dertleri memurların kazanması değil Memur-Sen'in kaybetmesi olanların da farkındayız. Kaprisi kapasitesinden, hırsı vasfından büyük olanların da farkındayız. Bunlar bizi yıldıramaz, bilakis sorumluluğumuzu artırır. Biliyor ve inanıyoruz ki, çözüm yine örgütlü gücümüzde, ahlaklı duruşumuzda ve erdemli sendikacılığımızda. Çünkü biz Eğitim-Bir-Sen'iz. Biz, diğerlerine göre değil, değerlerimize göre sendikacılık yapıyoruz. Biz hakikatin altını çiziyoruz. Biz tüm kazanımlarımızı örgütlülüğümüzün ve bileğimizin gücüyle kazandık. Kimse ne hafife alabilir ne de itibarsızlaştırabilir.”

"Sorunların çözümünü sağlayacak olan biziz"

"3600 ek gösterge başta olmak üzere onlarca kazanım elde eden biz, mevcut sorunların çözümünü sağlayacak olan da biziz. Diğerleri sorunları konuşadursun, biz bir bir sorunları çözdük, çözmeye devam ediyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Yalçın, “Toplu sözleşme hakkını alan biz, eksiklerine rağmen Öğretmenlik Meslek Kanunu için adım atılmasını sağlayan biz, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte 600 bini bulan çerçeveyi genişleten biz, 3600 ek göstergenin mimarı biz, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini sağlayan biz, nöbet görevine ücret ödenmesini sağlayan biz, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödemelerini artıran biz, geliştirme ödeneğinin ödenmesine devam edilmesini sağlayan biz, jüri üyelerine ücret verilmesini sağlayan biz, sınıf öğretmenlerine haftada iki saat ilave ek ders ücreti ödenmesini sağlayan biz, üniversite disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer almasını sağlayan biz, promosyonların çalışanlara dağıtılmasını sağlayan biz, toplu sözleşme ikramiyesi ile örgütlülüğü anlamlı kılan ve üyeye kazanç sağlayan yine biz. Burada tek tek kazanımlarımızı sayacak değilim. Hiç şüpheniz olmasın; üniversite idari personeline yer değişikliği hakkını sağlayacak olan, ek gösterge düzenlemesinde torba kanunla ilave yaptıracak, teknikerler ve şefler başta olmak üzere 1. dereceye yükselenlere 3600 ek gösterge verilmesini sağlayacak olan, yardımcı hizmetler sınıfını genel idare hizmetler sınıfına geçirecek olan, emeklilere, usta öğreticilere memur sendikalarına üye olma kapısını açarak örgütlülüğün çerçevesini daha da genişletecek olan yine biziz. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki aksaklıkları giderecek, 9 ayrı hususta dava açtığımız Yönetici Atama Yönetmeliği sorununu çözecek, hizmetli, memur, şefler, şube müdürleri başta olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yaptıracak olan yine biziz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının başta üniversiteler olmak üzere tüm kurumlarda yapılmasını sağlayacak olan da, karar mekanizmalarında sendikaların daha fazla temsilini sağlayacak olan da, baskıcı, antidemokratik, ilkel 82 model kılık ve kıyafet yönetmeliğinden memuru kaldıracak ve kurtaracak olan da yine biziz biz. Memur-Sen olarak, kamu görevlileri sendikacılığına toplu sözleşme hakkını kazandırdığımız gibi, 4688 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmasını da sağlayarak toplu sözleşmenin çerçevesinin genişletildiği, tutanak düzenine geçildiği, sürenin artırıldığı, Hakem Heyeti aritmetiğinin düzeltildiği, örgütlenme özgürlüğünün genişlediği, işçilerde olduğu gibi memurlara da grev hakkının temin edildiği, yasadaki çarpıklığın düzeldiği, masadaki adaletsizliğin giderildiği, dayanışma aidatının geldiği zemini temin edecek olan da yine biziz” dedi.

"Kazanımlarımızın itibarsızlaştırılmasına fırsat vermeyecek, emeğimize sahip çıkacağız"

Aldıkları kazanımların itibarsızlaştırılmasına fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Yalçın, “Emeğimize sahip çıkacak, her çözümümüze bir sorun bulmaya çalışanların kuru gürültüsüne pabuç bırakmayacağız. Yıllarca Öğretmenlik Meslek Kanunu ve kariyer basamakları konusunu gündemde tuttuk. Sonuç bildirgelerimizin başat konusu yaptık. Eğitim-Bir-Sen'in azminin, fikri takibinin, gücünün, yıllar süren mücadelesinin sonucudur, eksik de olsa atılan adımlar. Kanunun çıkacağını bile hayal edemeyenler, istemezükçüler bizim de itiraz ettiğimiz eksikleri gösterip, kazanımımızı itibarsızlaştırmanın peşine düştüler. Biz ne toptan evetçiyiz ne de toptan retçiyiz. Bir düzenlemenin eksiği varsa tamamlamaya çalışırız. Kanun, getirdiği haklar itibarıyla sahiplenilmeyi hak ettiği gibi, eksiklikleri itibarıyla da ilave düzenlemeleri zorunlu kılıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu; öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkını, kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesini, uzman ve başöğretmenlik sistemini, uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için öngörülen tazminat oranlarının artırılmasını, aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçişte sınavın kaldırmasını sağlıyor. Elbette kanunun iyileştirilmeye açık tarafları var. Kanun, resmi-özel kurum öğretmenlerinin tümünü esas almalı, özelde çalışan öğretmenlere taban ücret uygulaması getirmeli. Kadrolu-sözleşmeli-ücretli karmaşası bitmeli, istihdamda güçlük çekilen yerlere teşvik sistemi getirilmeli, cebri değil cezbi yöntem uygulanmalı, mülakat kaldırılmalı, görevde yükselme/unvan değişikliği sınavları bir takvime bağlanmalı, mesleki özerklik tesis edilmeli, haklar ve yetkiler genişletilmeli, yazılı sınava dayalı okul yöneticiliği yasal statüye kavuşturulmalı, toplu sözleşme teklifimiz esas alınmalı, kariyer basamakları sınava değil süreye bağlı olmalıdır, dedik ve diyoruz. Doktora yapanlar, direkt başöğretmen olsun, dedik, yanlış mı dedik? Şube müdürü, ilçe müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanını kullansın ve haklarından faydalansın, dedik, yanlış mı söyledik? İlle de 20 yıl deniliyorsa herkes mesleğinin 20. yılında başöğretmenliğe başvurabilsin, dedik, yanlış mı söyledik? Öğretmenleri şiddete karşı koruyacak düzenleme meslek kanununun içinde olsun, dedik, yanlış mı söyledik? Tek tek sayacak değilim, ne istediğimizi çerçeveledik, Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarımızı kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine ve ilgisine sunduk” dedi.

"Öğretmenlere ‘sınava girmeyin' çağrısı yapıp sahayı provoke edenler sınava girip başöğretmen oldular"

Ali Yalçın, söz konusu sürecin bir turnusol kağıdı görevi de gördüğüne dikkat çekerek, “Ama dertleri üzüm yemek olmayanlar kanun üzerinden kargaşa çıkarmaya ve bizi köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Hamleleri ellerinde patladı. Utanmayı unutanların kızarmayan yüzleri, Bakanın, ‘Biz bakanlık olarak sadece yüksek lisans ve doktora yapanlar için uzman/başöğretmenlik düşünürken, Eğitim-Bir-Sen'in önerisiyle 614 bin öğretmenin uzman öğretmen-başöğretmen olmasının önü açıldı, Eğitim-Bir-Sen sınav yapılsın demedi' açıklamasıyla da kızarmadı. Türkiye'de her şey olursunuz ama rezil olamazsınız, diye bir söz var; ‘Atatürk'ten başka başöğretmen olmaz' diyen, öğretmenlere ‘sınava girmeyin' çağrısı yapıp sahayı provoke edenler, kendileri sınava girip başöğretmen oldular. Biz sınava karşı toplu sözleşme kararımızı savunduk, üyelerimizi yaklaşan sınava karşı hazırlamak için özet notlar ve denemeler sunduk. Sahanın sesini duyurmak için ders bırakıp basın açıklaması yaptık, mahşeri cümbüşçülerle aynı kareye girmekten de kaçındık. Çünkü biz, HDP'nin fotoğrafa girdiği, İyi Parti'nin sufle verdiği, sınava dava açmayıp, açmış gibi algı yürüten CHP'nin sözcülüğünü yaptığı, terör sevicilerin başköşeyi tuttuğu bir eylemi sendikacılık olarak görmedik, görmeyiz. Birileri kullanışlı aparat olmayı hazmedebilir ama biz Eğitim-Bir-Sen'iz, kimsenin değirmenine su taşımayız, bizim amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değildir” değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitim-Bir-Sen varsa çalışma hayatının dinamiklerini belirleyen birikim, toplumu dinamitleyen düşüncelere set olan bilinç var"

Sorun çözen, kazanım üreten bir sendika olduklarını söyleyen Yalçın, “Eğitim-Bir-Sen varsa kazanım var; teşkilatta kalite, sendikacılıkta nitelik var. Çalışma hayatının dinamiklerini belirleyen birikim, toplumu dinamitleyen düşüncelere set olan bilinç var. Eğitim-Bir-Sen varsa mazlumların umudu, yetimlerin sahibi var" dedi.

"Sahaya çıkarken elimizde tarihi kazanımlar, güçlü argümanlar var"

Genel Başkan Ali Yalçın, sahaya çıkma; kurumlara, işyerlerine, öğretmen odalarına gitme zamanı olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sahaya çıkarken elimizde tarihi kazanımlar, güçlü argümanlar var. 424 bini aşkın sözleşmelinin kadroya geçirilmesi, 50/d'lilerin 33/a'ya geçişi var. 3600 ek gösterge var. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte 600 bini bulan geniş çerçevede rehberliğimiz, emeğimiz, alın terimiz var. Bütün eksikliklerine rağmen Öğretmenlik Meslek Kanunu var. Eğitim-Bir-Sen'de 103, konfederasyonumuzda 802 kazanım var. Sahaya çıkacağız; gönüllerde taht kuracak, yüreklerde yer edineceğiz. Yeni üyeler kazanacak, her yeni gün çıtayı yükselteceğiz. Sahada basılmadık yer koymayan, tezvirata, kara propagandaya pabuç bırakmayan, yılmayan, durmayan, yorulmayan soylu mücadelenin erdemli teşkilatına selam olsun. Çağın bilgisini tarihin birikimiyle buluşturan, her menzilde zembereği yeniden kuran, her varışta çıtayı daha yukarıya koyan, ‘Adamlık bir cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meseledir' diyerek her devrin adamı değil, her devirde adam olan, ‘Kayık istediğimiz yerde değilse, küsmek yerine küreklere daha fazla asılmak gerekir' diyerek ihlası, bereketi, heybeti, gayreti kuşanan Türkiye'nin erdemliler hareketine selam olsun.”

Daha sonra Genel Başkan Ali Yalçın, ilçe temsilcileriyle; Genel Sekreter Latif Selvi, şube sekreterleriyle; Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, teşkilatlanmadan sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, mali işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, basın ve iletişimden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, hukuk ve toplu sözleşmeden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, eğitim ve sosyal işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.