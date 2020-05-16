Eğitim Bir Sen üyelerinden kan bağışı

Eğitim Bir-Sen Antalya Şubesi üyeleri, Korona mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay'ın "Kan ver hayat kurtar" çağrısına ‘İyilik kanımızda var' diyerek destek verdi.

Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, yeni tip korona virüsü sebebiyle kan stoklarının azalması sonucu Kızılay'ın kan bağışı çağrısı yapması üzerine Yönetim Kurulu ve şube üyeleri ile birlikte Mark Antalya AVM'nin önündeki Kızılay aracında iftardan sonra kan bağışında bulundu.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yapılan bağış organizasyonu ile ilgili açıklama yapan Başkan Miran, “İlk önce 'Evde kal, hayatta kal ve hayat eve sığar' dedik. Bugün ise 'Kan ver hayat ver, Kızılay'a destek ver' ilkesiyle, Eğitim Bir-sen Genel Başkanımız Ali Yalçın'ın yaptığı 'İyilik kanımızda var' kampanyasını destekliyor ve üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.Sosyal sendikacılık kapsamında bütün öncülüklerin merkezi olan Eğitim Bir Sen bu konuda da öncülük ötmeyi bir sorumluluk kabul etmektedir. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır diyerek kan stoklarımızın normal düzeye gelmesi için tüm üyelerimiz ve vatandaşlarımızın kan bağışı çağrımıza destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

Miran, konuşmasının sonunda, Eğitim Bir Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut'ı kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet etti.