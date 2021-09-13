Egitim Bir Sen'den dayanışma aidatı talebi

Tüm kazanımların örgütlü-örgütsüz herkes tarafından olduğu gibi alındığı eşit ancak adaletsiz bir zemin var” dedi. Miran, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

“Eşit ve adaletsiz bir zemin var”

Kamu görevlileri için daha çok memnuniyet üretmek, kazanımları daha da artırmak için ter akıtmak, mücadele vermek kadar, alınanları, çözüme kavuşturulanları anlatmanın da önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kamu sendikacılığında dayanışma aidatının olmamasının adaletsiz bir durumu ortaya çıkardığını ileri sürdü. Miran, “Dayanışma aidatının olmaması, hem daha fazla örgütlenmenin önünde engel teşkil etmekte hem de örgütlenen kesimin haklarının sömürüldüğü bir zeminin oluşturulmasına neden olmaktadır. İşçi sendikacılığındaki kazanımların bir kıymeti var. O kazanımlardan faydalanmak için diğer sendikalılar ve sendika üyesi olmayanlar yetkili sendikaya dayanışma aidatını ödeyerek tüm kazanımlardan faydalanabiliyor. Yani o toplu sözleşmeden bedel ödemeden kimse faydalanamıyor. Ancak memur sendikacılığında 6 milyon insan için masaya oturuyorsunuz, 6 milyonun içinde örgütlediğiniz 1 milyonun gücüyle. Örgütlenmeyen 5 milyon kişi diğerleriyle aynı hakları alıyor. Tüm kazanımların örgütlü-örgütsüz herkes tarafından olduğu gibi alındığı eşit ancak adaletsiz bir zemin var. Bu çarpıklık, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişiklik yapılmak suretiyle ortadan kaldırılmalı, adaletsizlik giderilmelidir” şeklinde konuştu.