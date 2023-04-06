Eğitim Bir Sen'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik saldırısını kınadı. Miran, "Bu fütursuzluğa, başta bölge ülke ve halkları olmak üzere, bütün İslam dünyası ve dünya kamuoyu 'dur' demelidir" dedi.

Siyonist İsrail'in Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ahlaksızca, saygısızca, zorla, illegal şekilde işgal ederek Müslümanlara şiddet uyguladığını belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "İsrail güçleri mescide sığınan Müslümanları şiddet kullanarak darbetmiş, ardından gece başlayıp sabaha kadar süren saldırıda, insan haklarını, hukuku hiçe sayarak yaşlı, kadın, çocuk 500'den fazla Müslümanı gözaltına almıştır. Eğitim-Bir-Sen olarak, işgal edilmiş Filistin topraklarında kadın ve çocukları öldürerek var olmaya çalışan terör devleti İsrail'i kınıyor, lanetliyoruz" diye konuştu.

"Siyonist İsrail'i lanetliyoruz"

Başkan Miran, "Her Ramazan ayında bir bahane ile Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırmayı âdet hâline getiren terörist devlet İsrail yine yanıltmadı. Saldırgan tavırlarını sürdüren, ibadethanede Müslümanlara zulmeden Siyonist İsrail'i lanetliyor; İsrail terörüne karşı vicdanlı insanları, tüm Müslümanları ses yükseltmeye davet ediyoruz. İsrail güçleri, ahlaksızca, saygısızca, zorla, illegal olarak tekrar Mescid-i Aksa'yı işgal etmiş, mescide sığınan Müslümanları şiddet kullanarak darbetmiş, ardından gece başlayıp sabaha kadar süren saldırıda, insan haklarını, hukuku hiçe sayarak yaşlı, kadın, çocuk 500'den fazla Müslüman'ı gözaltına almıştır" şeklinde konuştu.

"Aşağılık, kaba, barbarca saldırı"

İsrail'in zulmüne karşı dünya ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini belirten Başkan Eyüp Bülent Miran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Baskında silahlar kullanılmış, yangınlar çıkmış, yaralı insanların ambulansa ve hastaneye gitmeleri bile engellenmiştir. Bu, bütün Müslümanlara, insan onuruna, insan haklarına yapılmış aşağılık, kaba, barbarca bir saldırıdır. Kendi içindeki etik ve politik sıkışmaya bir çıkış yolu ararken kitlesel gösterilerle iç savaş eşiğine gelen İsrail, Mescid-i Aksa'ya saldırarak dikkatleri Filistinliler ve Müslümanlar üzerinden dışarıya, başka noktalara kaydırma oyunuyla zaman ve imkân kazanmak istemektedir. Dayanmanın son sınırında Müslümanların, anlayışın son sınırında insanlığın tahammülü kalmamıştır. İsrail, bütün kabalığı, pervasızlığı ile sabrın tüm sınırlarını zorlamaktadır. Bu fütursuzluğa, başta bölge ülke ve halkları olmak üzere, bütün İslam dünyası ve dünya kamuoyu 'dur' demelidir. Eğitim Bir-Sen olarak, işgal edilmiş Filistin topraklarında kadın ve çocukları öldürerek var olmaya çalışan terör devleti İsrail'i kınıyor, lanetliyoruz."