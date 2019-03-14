Eğitim Bir Sen'den öğretmen raporu

Eğitim Bir Sen'in öğretmen yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki gelişimi ile ilgili rapor hazırladığını belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, raporda özellikle kaliteli bir eğitim sistemi tesis etmek için öğretmen yetiştirme sisteminin iyi bir şekilde kurgulanması gerektiğinin işaret edildiğini söyledi.

"Arz ve talep dengesi olmalı"

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Eğitim Bir Sen Stratejik Araştırma Merkezi tarafından açıklanan 'Dünyada ve Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme, İstihdam ve Mesleki Gelişim Politikaları' raporu ile ilgili konuştu. Kaliteli bir eğitim sistemi tesis etmek için öğretmen yetiştirme sisteminin iyi bir şekilde kurgulanması gerektiğini işaret eden Başkan Çoban, Eğitim sistemi içindeki bu aktif rolü en başarılı şekilde gerçekleştirecek tarzda nitelikli ve donanımlı öğretmenlerin yetiştirilmesinin, yetişen öğretmenlerin istihdam edilmesi ve bu konudaki arz ve talep ilişkisinin dengeli bir şekilde yürütülmesinin, eğitim sisteminin başarısı için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

"Öğretmene en az zaman ayıran ülkeyiz"

Türkiye'de öğretmenlik uygulamasına ayrılan zamanda diğer ülkelere kıyasla önemli bir fark olduğunu söyleyen Mustafa Çoban, " Birçok OECD ülkesinde öğretmenlik uygulamasına 80 hatta 100 günden fazla zaman ayrılırken, Türkiye, 30 günle OECD ülkeleri arasında öğretmenlik uygulamasına en az zaman ayıran ülkelerden biridir. OECD ülkelerinin büyük çoğunluğunda tüm eğitim seviyelerinde öğretmenlik yapmak için öğretmenlik uygulaması zorunludur. Türkiye'de, 2016 yılından beri öğretmenler sözleşmeli olarak istihdam edilmekte, 4 yıl bu statüde çalıştıktan sonra daimi kadroya geçmektedir. Daha önce hazırladığımız birçok rapor ve çalışmada, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının, öğretmenler arasında ayrımcılığa neden olduğunu ve öğretmenlerin çeşitli özlük haklarını sınırladığını vurgulamıştık” diye konuştu.