Eğitim Bir Sen'den okullara ödenek miktarında artış talebi

Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran, Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuruda bulunarak, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin en az yıllık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) değişim oranına tekabül eden tutarda artırılmasını talep ettiklerini kaydetti. Miran, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32. maddesinde 'Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir' hükmü yer almaktadır. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümünün 'Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği' başlıklı 11. maddesinde, '657 sayılı Kanun'un ek 32'nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2022 yılında bin 325 TL, 2023 yılında bin 400 TL olarak ödenir' hükmü bulunmaktadır. Toplu sözleşmenin akdedildiği 2021 Ağustos ayından bu yana TÜİK Temmuz 2022 verilerine göre TÜFE değişim oranları bir önceki yılın (2021) Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın (2021) aynı ayına göre yüzde 79,60, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 oranında artmış bulunmaktadır. Bu durum, 2021 Ağustos ayında akdedilen toplu sözleşmede öngörülmüş öğretim yılına hazırlık ödeneği miktarının satın alma gücünün ödeneğin amacını yerine getiremeyecek şekilde aşırı düşmüş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sebeple okullara ayrılacak ödeneğin TÜFE artış oranları ile eşdeğer şekilde arttırılması sağlıklı bir eğitim için elzemdir” dedi.