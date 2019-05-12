Eğitim Bir Sen'den şehitlik talebi

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, sendika olarak günden güne artan şiddet olaylarına yönelik görevleri başında öldürülen eğitim çalışanlarının şehit sayılmasını talep ettiklerini

belirtti.

Hayatını kaybeden eğitimcilere rahmet dileyen Çoban, “Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017'de öğrencisi tarafından silahla öldürülmüştür. Kısa bir süre önce ise Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, bir öğrenci tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Öğretmen cinayetleri, artık toplumsal bir suç dalgası halini almıştır. Geçmişte sadece 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde manşet olabilen öğretmenler, ne yazık ki, son yıllarda artık kendilerine yönelik şiddet olaylarıyla anılır olmuştur” dedi.

Çoban, görevleri başında öldürülen eğitim çalışanlarının şehit sayılması gerektiğini vurguladı.

Eğitimcilere şiddetin münferit eylemler olmaktan çıktığını, gittikçe yaygınlık kazandığını ve artık toplumsal bir yara haline geldiğini ifade eden Çoban, bunun eğitim, öğretim hizmetinin yürütülmesini olumsuz etkilediğini, eğitimcilerin verimliliğini düşürdüğünü kaydetti.

“Girişimlerde bulunulmasını talep ettik”

Mağduriyetin önüne geçilmesi açısından yasal düzenleme talepleri olduğunu işaret eden Çoban sözlerini şöyle sürdürdü:

“TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunarak, görevleri başında öldürülen eğitim çalışanlarının şehit sayılarak 2330 sayılı Kanun kapsamına alınmaları, 3713 sayılı Kanun'da terör eylemlerine maruz kalan kamu görevlileri veya sivil vatandaşlar için öngörülen haklardan faydalandırılmaları ve 5510 sayılı Kanun'un 47. maddesinin uygulandığı hallerde vazife malullüğüne ilişkin usul ve esasların mağduriyeti önleyecek şekilde somutlaştırılması konularında Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı çerçevesinde düzenleme yapılması için girişimlerde bulunulmasını talep ettik”