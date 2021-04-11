Eğitim çalışanları aşıda öncelik istiyor

“Olumsuz etki bırakıyor”

Pandemi sebebiyle alınacak tedbirlerin ve uygulamaların değişiklik gösterdiğini ifade eden Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Miran, bu durumdan eğitim camiasının olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. Miran, “Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik aşı önceliği kararını ivedilikle hayata geçirmek ve vaka artışını göz önünde bulundurarak bir süreliğine uzaktan eğitime geçmek de dahil önemli kararlar almak üzere MEB, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ivedilikle bir araya gelmeli ve harekete geçmelidir. Uzaktan eğitime son verilmesi-yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte öğretmenlerin-eğitim çalışanlarının riski artmıştır. Hem eğitim çalışanlarının korunması hem de eğitim çalışanları kaynaklı bulaşıcı riskinin azaltılması amacıyla; öğretmenlere/eğitim çalışanlarına aşı konusunda öncelik verilmesi, virüsle mücadelede takdiri olmaktan çıkıp, zorunlu hale gelmiştir" diye konuştu.

Miran ayrıca eğitim alanında çalışanlara kendi görev tanımları dışındaki işlerin de verilmemesi gerektiğini, filyasyon görevi gibi hastalarla direkt temas halinde olacakları görevlendirmelerden vazgeçilmesinin yanında denetim görevinin de gönüllülük esasına dayalı sürdürülmesi talebini vurguladı.