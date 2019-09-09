Eğitim dönemi boyunca okul çevrelerinde sıkı denetim

Manavgat'ta jandarma sorumluluk bölgesinde, turizm merkezlerinde bulunan okulların çevresinde uyuşturucu ve şüpheli şahıslara karşı denetim yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde sorumluluk bölgesinde bulunan okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışının önlenmesi, öğrencilerin uyuşturucu maddelerden uzak tutulmasını önlemek için yapılan denetimler kapsamında şüpheli şahısların kimlik kontrolleri ve GBT sorguları yapıldı.

Yetkililer, şüpheli şahısların okul çevrelerinden uzaklaştırıldığı denetimlerin, eğitim öğretim dönemi süresince aralıksız olarak devem edeceğini belirterek, "Okul çevresinde şüpheli şahısların tespiti okul çevresindeki esnafların ve temizlik görevlilerinin bilinçlendirilmesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde aralıksız olarak denetimlere devam edilecektir” dedi.