Eğlence sonu cinayete 2 tutuklama

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarımla uğraşan genci eğlence sonu öldürdükleri belirlenen çift tutuklandı. Tutuklanan çiftin genci öldürdükten sonra cesedi ormanlık alana attığı ve kaçtıkları Manisa'da 3 gün boyunca bir eğlence mekanında sahne aldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca'nın Mavikent Mahallesi'nde 6 Aralık gecesi kaybolan ve yakınları tarafından 7 Aralık Cuma günü jandarmaya kaybolduğu bildirilen 30 yaşındaki İsa İley için jandarma arama çalışması başlattı. Kumluca Mavikent Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İley'in en son görüldüğü yerleri belirlemek için güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, İley'in aracını Denizli'de terk edilmiş halde buldu. Araştırmalar kapsamında bir eğlence mekanında beraber çalışan şüpheli karı koca F.Ö. ve C.Ö'ye ulaşan ekipler, zanlıları Denizli'de gözaltına alarak Antalya'ya getirdi. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, çalıştıkları eğlence mekanında tanıştıkları İsa İley'i evlerine götürdüklerini ve alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıklarını söyledikleri öğrenildi. Başına sert bir cisimle vurdukları İley'in parası ve otomobilini aldıklarını belirten zanlıların cesedi ise bölgedeki ormanlık alana gömdüklerini anlattıkları bildirildi.

İfadeler doğrultusunda ekipler, 3 gün boyunca Finike-Elmalı yolu üzerinde Akut ekipleri ve özel eğitimli köpeklerle birlikte arama yaptı. Ekipler, dün öğle saatlerinde Elmalı ilçesi İlla Mahallesi Özdemir Barajı kıyısında İley'in cesedine ulaştı.

Cinayeti otomobil ve para için işlemişler

Şüpheli karı koca, ifadelerinde İsa İley ile tanıştıktan sonra takibe aldıklarını, amaçlarının kullanmadığı 87 model otomobili gasp edip, parçalayıp satmak olduğunu söyledi. Şüpheliler, İsa İley'in evine gittiklerini, burada yemek yiyip alkol aldıktan sonra başına sert bir cisimle vurduklarını ve daha sonra otomobili düz kontak yaparak çalıştırdıklarını, İley'i otomobilin bagajına koyup ayrıldıklarını anlattılar. C.Ö ve eşi F.Ö., otomobille Finike'de kaldıkları otele giderek şahsi eşyalarını alarak yeniden otomobile bindiklerini, Finike çıkışındaki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıklarını, öldüğünü tahmin ettikleri İsa İley'in cesedini ise Elmalı ilçesi çıkışındaki İlla Mahallesi Özdemir Barajı'nın kıyısına bıraktıklarını, bu noktadan sonra tanınmamak için aracın plakasını ve jant kapaklarını söktüklerini, otomobili Denizli otobüs terminalinin yakınlarında bırakarak otobüsle Manisa Alaşehir'e gittiklerini, burada 3 gün yine müzikli bir restoranda program yaptıklarını, istihbarat ekiplerinin kendilerini takip ettiğini anlayıp tekrar geri dönüp Denizli'de bir aparta yerleştiklerini, bu apartta jandarma ekiplerine yakalandıklarını itiraf ettiler.

Mavikent jandarma ekipleri, 6 Aralık gecesi İsa İley'in evinde boğuşma yaşandığını ve eşyaların dağınık olduğunu tespit etti. Şüpheli şahısların itiraflarından otomobilin kontağının bulunamadığı, kontağı bulmak için evdeki eşyaları dağıttıkları belirlendi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan F.Ö. ve C.Ö., Kumluca Adliyesine sevk edildi. Gece geç saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.