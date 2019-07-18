Eğlenceli serinliğe temizlik molası

Döşemealtı İlçesi'ne bağlı Ekşili Mahallesi'nde 1960'lı yıllarda sulama amacıyla kurulan su havuzu bugün özellikle çocukların vaz geçemediği yüzme havuzuna dönüştü. Belediye Başkanı Turgay Genç'in çocuklara ve gençlere armağan ettiği yüzme havuzunun temizlik, bakım ve onarımları düzenli olarak yapılırken Ekşili Cami'nin ön tarafında ki 300 metrelik boş alan mermer ile kaplanarak mahalle halkının sosyal amaçlı kullanabileceği standartlara getirildi.

Döşemealtı Belediyesi'ne bağlı Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Ekşili Mahallesi'nde iki ayrı çalışma yapıyor.

1960 yılında sulama amaçlı kullanılan ancak daha sonra atıl duruma düşen havuz 2014 yılında göreve gelen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mini bir havuza dönüştürüldü. Özellikle çocukların ve gençlerin kullandığı yüzme havuzu yaz mevsiminde düzenli olarak bakımı yapılırken geçtiğimiz günlerde zemini ilaçlı su ve detarjan ile temizlendi.

Diğer taraftan; Fen İşleri Müdürlüğü'de aynı mahallenin simgelerinden Ekşili Cami'nin girişinde ki yaklaşık 300 metrelik kullanışsız zemini mermer ile kaplayarak mahalle sakinlerinin sosyal amaçlı kullanabileceği niteliğe dönüştürdü. Mahalle Muhtarı İbrahim Aldemir, Döşemealtı Belediyesi tarafından çocukların büyük ilgi gösterdiği yüzme havuzunun bakımı ve caminin girişinde ki alanın kullanışlı hale getirilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.