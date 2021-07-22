Eğlencenin dozunu kaçırıp, kamyonet kasasında kendilerinden geçtiler

Antalya'da seyir halinde bulunan bir kamyonetin kasasının üzerine çıkan gençler, eğlencenin dozunu kaçırarak adeta kendilerinden geçti. Gençlerin kasa üzerinde müzik eşliğinde uzun süre dans ederek trafiği tehlikeye düşürmesi büyük tepki çekti.

Olay, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde kamyonet üzerinde bulunan 5 kişi, eğlencenin dozunu kaçırarak kendilerinden geçti. Kamyonet seyir halinde iken kasasının üzerinde farklı türlerde müzik eşliğinde dans eden gençler, adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan gençler, kasanın demirlerine tutunarak durabildi. Gençler bir süre daha davranışlarına devam ettikten sonra gözlerden kayboldu.

Gençlerin o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayda alındı. Gençlerin trafiği tehlikeye atarcasına eğlenmesine çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.