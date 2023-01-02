Ehliyetsiz sürücü kara yolunu savaş alanına çevirdi: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otomobil, palmiyeye çarparak parçalara ayrıldı. Feci kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Aracı kullanan sürücünün ehliyetinin olmadığı ve hastanede yapılan kontrollerde 1,17 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Bulvarı istikametinden Adnan Menderes Bulvarı istikametine seyir halindeki İclal Hülya B.'nin kullandığı 06 AG 6124 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağaçlara, ardından da palmiyeye çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ekibi, 112 Sağlık ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakolu'na bağlı ekipler ve trafik ekipleri sevk edildi.

Aracı kullanan İclal Hülya B., vatandaşlar ve kurtarma ekibi tarafından parçalanan aracın tavan bölümünden yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı sürücü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç içerisinde sıkışan Ahmet Erdem Sucu'nun (31) sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sucu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna, ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Aracı kullanan İclal Hülya B.'nin sürücü belgesinin olmadığı, ayrıca 1,17 promil alkollü olduğu belirlendi.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı, yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, aşırı hızlı olduğu gözlenen otomobilin, refüje çıktıktan sonra çarptığı ağaçları etrafa fırlattığı, palmiye ve aydınlatma direğine çarpmasının ardından palmiyeye sıkışarak durduğu görüldü.