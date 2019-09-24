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Ehliyetsiz sürücü polis noktasında motosikleti bırakıp kaçtı

Antalya’da ehliyetsiz sürücü trafik kontrolünde motosikletini bırakıp kaçtı.

Antalya'da ehliyetsiz sürücü trafik kontrolünde motosikletini bırakıp kaçtı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi 25. Yıl Caddesi Akdeniz Sanayi Sitesi birinci girişinde yol uygulaması gerçekleştirdi. Otomobil ve motosiklet sürücüleri denetlenirken, ekipler kasksız gördüğü bir motosiklet sürücüsünü de çevirdi. Ehliyetsiz ve kasksız olan sürücü motosikletini park edip, polislerden kaçtı. Polis plakadan ruhsat sahibine ulaşırken, yol ortasında kalan motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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