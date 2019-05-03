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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerini terk eden otomobil sürücüsü bir süre sonra geri dönerken, ehliyeti olmadığı için kaçtığını ve pişman olup geri geldiğini söyledi.


Kaza, Side Mahallesi Kemer Caddesi'nde meydana geldi. Mert K.'nın kullandığı 07 LDN 59 plakalı motosiklete Seyit Ali K.'nın kullandığı 07 AER 442 plakalı otomobil çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Mert K. ve yanındaki Bünyamin Ş. yaralanırken, motosiklete çarpan otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra kaza yerine geri dönen otomobil sürücüsü, ehliyeti olmadığı için kaza yerini terk ettiğini, daha sonra pişman olup geri döndüğünü söyledi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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