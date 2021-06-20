EKDAĞ Konyaaltı ve Lara Plajı hizmete açıldı

Plajlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında kaliteli hizmeti, güvenli ortamıyla bu yaz da tatilcilerin buluşma adresi olacak.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda ve kumlarıyla ünlü Lara Plajı'nda hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Sosyal Tesisleri, kapılarını açtı. Normalleşme dönemiyle birlikte tesislerde, şezlong ve şemsiyelerden, yürüyüş yolları ve soyunma kabinlerine kadar her yer hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun düzenlendi. Halk sağlığı için baştan sona tedbir amaçlı uygulamalar hayata geçirildi.

Sık dezenfekte

Tedbirler kapsamında sahile giriş ve çıkış yolları sosyal mesafeyi koruması için ayrı tutulurken, şezlonglar arası mesafe de korunuyor. Şezlonglar arası en az 1.5 metre mesafe bırakılıyor. Şezlonglar gün içerisinde görevliler tarafından sık sık dezenfekte ediliyor. Tuvaletlerde fotoselli musluklar ve temassız sabunluklar bulunuyor. EKDAĞ Konyaaltı Plajı'nda 250, Lara Plajı'nda ise 750 şezlong bulunuyor.

Uygun fiyatlı restoranlar

Aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde sosyal tesisleri dolduran vatandaşlar akşam saatlerine kadar huzurlu ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkartıyor. Plajlarda da olası tehlikelere karşı cankurtaran ekibi de hazır bekliyor. Engelli bireyler için plajlarda özel şezlong ve yürüme yolu da bulunuyor. Ekdağ Konyaaltı Plajı'nda uygun fiyatlarla hizmet veren restoran bulunuyor.