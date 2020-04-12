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Ekipler başıboş eşekleri de aç bırakmadı

Antalya’da sokak hayvanlarına yem ve su dağıtan Kaş Belediyesi Veteriner Hekimliği ekipleri ormanlık alanda iki tane eşek fark etti.

Antalya'da sokak hayvanlarına yem ve su dağıtan Kaş Belediyesi Veteriner Hekimliği ekipleri ormanlık alanda iki tane eşek fark etti. Ekipler eşeğe de su ve yem vererek aç kalmasını önledi.


İki günlük sokağa çıkma yasağı en fazla sokak hayvanlarını etkiledi. İnsanlar evlerine çekilince sokak hayvanları kimsesiz kalmasın diye belediyeler harekete geçti. Özellikle kedi ve köpeklerin bulunduğu noktalara mama ve su kapları bırakıldı ve düzenli olarak kontrol edilmeye başlandı. Kaş Belediyesi Veteriner Hekimliği de sokak hayvanlarına yönelik mama su yardımında bulunuyor.


Ayrıca Kaş'ta ekipler tarafından ormanlık alanda iki tane eşek olduğu görüldü. Köpeklere yem ve su veren ekipler eşeği de besleyip su bıraktılar.

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