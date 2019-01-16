Ekmek teknesi için ölümüne mücadele etti

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle 4 balıkçı teknesi alabora oldu. Bir balıkçı, emekli maaşıyla aldığı teknesini vinç yardımıyla çıkarmak için buz gibi çaya girerek ölümüne mücadele verdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde gün boyu sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtınada, çayın denize dökülen kısmından yaklaşık 500 metre içeride kıyıdaki iskeleye bağlı olan balıkçı tekneleri zarar gördü. İki günde çay üzerindeki 6 tekne alabora oldu. Ahşaptan yapılan iskeleler de fırtınada yıkılırken çayda dubalar üzerinde bulunan yüzer restoran da yaklaşık 1.5 kilometre sürüklendi.

Fırtınanın ardından çaya gelen tekne sahipleri gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Tekne sahipleri, büyük vinçlerle teknelerinin kıyıya çıkarma çalışmalarına başladı.

"Ekmek teknesi için ölümü göze aldı"

Teknesi suya gömülen 62 yaşındaki Gürcan Gebeş, vinç ile teknesini çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Kar suyu ile beslenen 5 derecelik çaya giren Gebeş, zincirleri bağlamak için uğraştı. Esen rüzgarla birlikte soğuk havada üşüyen Cemal Gebeş'in teknesi yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kıyıya çekildi. Teknesinin kurtarılmasını endişeli gözlerle izleyen Gürcan Gebeş, üşüyünce arkadaşları tarafından battaniye ile sarıldı.

Gebeş'in beş yıl önce emekli olduğu ve ikramiye parası ile teknesini aldığı öğrenildi. Teknenin masrafının yaklaşık 10 bin lira olduğu öğrenildi.

Bölgedeki diğer tekneler de aynı yöntemle su altından çıkarılacak. Çayda, Gürcan Gebeş'in yanı sıra Ahmet Tokgöz, Cemal Keleş ve İbrahim Aksoy'un tekneleri de battı.

"Önlem istiyoruz"

Teknesi su altında kalan İbrahim Aksoy, "Dün şiddetli fırına vardı dalgalar burayı dövdü restoranı götürdü. Damadım görünce aradı geldik ki tekne suya batmış. Vinç yardımıyla teknemizi çıkartacağız. Buraya önlem alınsın, biz yaşam savaşı veriyoruz. Çay genişleyince dalgalar daha rahat gelmeye başladı" diye konuştu.

"Yaşam savaşı veriyoruz"

Teknesi batan Ahmet Tokgöz, dün havanın çok kötü olduğunu belirterek, "Her sene bu olayı yaşıyoruz. Tekneciler olarak güvenli bir yer istiyoruz Bu noktada yetkililerden yardım istiyoruz. Bu fırtınada toplamda 4 tekne battı. Daha önceki fırtına da 6 tekne batmıştı. Eğer bir küçük dalgakıran olsaydı bu olayı yaşamazdık" dedi.