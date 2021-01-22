Döşemealtı Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Türkiye'nin örnek projesi Ekolojik Kreş pandemi döneminde çocukların eğlenerek vakit geçirebilmesi için kolları sıvadı. Her biri alanlarında uzman Ekolojik Kreş Okul Öncesi öğretmenleri tarafından özenle hazırlanan “Ekolojik Çocuk Dergisi” yayın hayatına başladı.

Çocukların gelişimlerine katkı sağlamak, okul hayatına adapte olmaları için büyük bir titizlikle hazırlanan dergi, çocuklara çevre ve doğa bilincini aşılamak, sağlıklı bireyler olabilmesi, biliçsel ve sosyal gelişmelerine katkı sağlamak adına önemli içerikler barındırıyor. Pandemi döneminde evlerinde olan ve kısıtlı faaliyetlerle çocukların gelişimlerinin olumsuz etkilenmemeleri için büyük bir titizlikle hazırlanan dergi ilçede tüm evlere ücretsiz olarak girecek.

Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların büyük bir keyifle takip edebilecekleri, eğlenerek öğreten Ekolojik Çocuk Dergisi'nin ilk sayısı ücretsiz olarak dağıtıma başlandı. İlk sayısıyla yayın hayatına merhaba diyen dergi aylık olarak miniklerin evlerine konuk olmayı sürdürecek. Yalnızca ekolojik kreşte eğitim gören miniklerin değil tüm ilçede yaşayan çocuklara ulaşmayı hedefleyen ve hiçbir kar amacı gütmeyen bu çalışma vatandaşlar tarafından büyük beğeni gördü.

Gelişimlerine katkı sağıyor

Ekolojik faaliyetler, sıfır atık ile çevre bilincini okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara eğlendirerek anlatan Ekolojik Çocuk Dergisi'nde hikaye ve masallar, çocuklar için eğlenceli ve gelişimlerine katkı sağlayan deneyler, aileleriyle birlikte yapabilecekleri mutfak etkinlikleri yer alıyor. Kompos yapımından, kukla yapımına bir çok el becerisi ve çevre bilincini aşılayan çalışmaların yer aldığı dergide miniklere aileleriyle birlikte okumaları için kitap tavsiyeleri verilerek okuma alışkanlığı kazandırılıyor.