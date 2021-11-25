Ekolojik Kreş öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi

Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, erken yaşlarda ağız ve diş sağlığının önemini anlamalarını sağlamak amacıyla verilen eğitimde öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

18-24 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı haftası etkinlikleri kapsamında Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğrencilerine Diş Hekimi Şenel Günal İltaş tarafından dengeli ve düzenli beslenmenin faydaları ve ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı. Diş Hekimi İltaş, Ekolojik Kreş sinema salonunda öğrencilere barkovizyonda diş fırçalamanın önemini anlatan kısa film izletti.

“Diş fırçası hediyesi”

Tüm öğrencilere diş fırçası ve macunu hediye edilirken, doğru diş fırçalama teknikleri anlatıldı. Ağız ve Diş Bakımı alışkanlığının küçük yaşlarda alındığını söyleyen Diş Hekimi Şenel Günal İltaş, “Özellikle okul öncesi dönemlerde miniklere diş fırçalamanın önemini eğlenceli bir içimde anlatarak alışkanlık kazanmalarını sağlıyoruz. Gelecekte, hem normal hayatlarının hem de sosyal yaşantılarının etkilenmemesi için ağız ve diş sağlığının önemini bu yaşlarda alıştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.