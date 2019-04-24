Ekolojik Kreş'te 23 Nisan coşkusu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in çocuklar için özel olarak projelendirip, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında hizmete açtığı Ekolojik kreşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Başkan Genç, kreş öğrencileriyle sohbet ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, çocuklar şiir ve şarkılarla 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

23 Nisan'ın dünyada örneği olmadığını belirten Başkan Genç, " 23 Nisan hepimiz için büyük bir gururdur. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, milletimiz ve ülkemiz için dönüm noktasını ifade etmektedir. 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı, aynı zamanda dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir geleceği ifade etmektedir. Bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.