Döşemealtı Belediyesi'nin Avrupa Birliği “Eco Farm Kindergartens” (Ekolojik Çiftlik Kreşleri) projesine seçilen ve 2. kez Yeşil Bayrak Ödülü alan Ekolojik Kreş'te karne heyecanı yaşandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, miniklerin karne sevincine ortak oldu. Kreş öğrencilerinin sınıflarını ziyaret edip karnelerini dağıtan Başkan Genç, tatil boyunca bol bol dinlenmelerini ve aileleriyle zaman geçirmelerini istedi.

Antalya'nın ödüllü okul öncesi eğitim merkezi Ekolojik Kreş'te eğitim gören minikler karnelerini Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Cevat Yanar ve öğretmenlerinin elinden aldı. Seneye 1. sınıfa başlayacak olan öğrenciler ve aileleri Başkan Genç'e teşekkür ederek kendi hazırladıkları el yapımı anahtarlık hediye etti. Başka bir sınıf ise sürpriz yaparak ‘Babalar Gününüz Kutlu Olsun' yazılı pankartla karşıladıkları Turgay Genç'in erken babalar gününü kutladı.

Öğrencilerle tek tek ilgilenip karnelerini dağıtan Belediye Başkanı Genç, “Atatürk'ün izinde, bilimin ışığında emin adımlarla yürüyeceksiniz. Buradan aldığınız eğitim; yıllar sonra elde edeceğinizin başarıların hamuru olacak. Sizlerde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği vatanımızı çok daha yükseklere taşıyacaksınız. Hepinizle gurur duyuyorum” dedi.