Ekolojik Kreş'ten uçurtma şenliği

Döşemealtı Belediyesi Şehit Er Tevfik Cebeci Spor Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Ekolojik Kreşin minikleri, hem güzel bir gün geçirdi, hem de baharın tadını çıkardı. Minikler uçurtmalarla görsel şölen oluştururken, öğretmenleri ile birlikte alanda gönüllerince eğlenen çocuklar uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Güzel havayı fırsat bilen çocuklar, uçurtmanın yanı sıra futbol ve farklı oyunlar oynadı.