Eksi 1 derece ‘don' nöbeti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde örtü altı sebze üreticileri hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesi nedeniyle seralarda sabaha kadar ‘don' nöbeti tutuyor.

Türkiye'nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Kumluca'da örtü altı sera üreticileri son dönemde etkili olan soğuk havanın ürünlerini olumsuz etkilememesi için 'don' nöbetine başladı. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü gecelerde üreticiler gözleri termometrede, serada ürünlerinin başında bekliyor. Üreticiler, güneşin batışından yeniden doğuşu ve serayı ısıtmasına kadar geçen yaklaşık 16 saatlik süreyi tüm ailesiyle birlikte seranın içinde geçiriyor.

Serasında nöbet tutan Cahit Karataş, "Don olunca sabaha kadar çoluk çocuk yatmıyoruz. Sivri biber üretiyorum" dedi.

Şerife Karataş ise "Eşimle birlikte sabaha kadar seralardaki sobaları dolaşıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Üretici Sadettin Sarıkeçili ise "Domateslerde sıfır dereceye düşünce soba yakıyoruz. Biberlerde 2 veya 3'e düşünce yakıyoruz. Sabah saat 08.00 veya güneş doğuncaya kadar yakıyoruz. 26 sobamız var, sabaha kadar bu sobaları dolaşıp kontrol ediyoruz" diye konuştu.

Ekrem Sarıkeçili de "Akşam saat 20.00'de yağmurlama sistemine başladık. Şimdi de sabahları yakıyoruz. Sabah saat 10.00'a kadar devam ederiz. Sabaha kadar durmadan sobaları gezeceğiz. Sabah biber toplayacağız. Sebzeler pahalı diyenler gelsinler bir gece bizimle don beklesinler" dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, "Şu an çiftçilerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. Yaklaşık 50 bin dekara yakın örtü altı üretimi yapan tüm çiftçilerimiz şu saat itibariyle hem üstten suni yağmurlama ve hem de alttan soba yakarak üretimlerimize devam ediyoruz. Bizim işimiz insanları doyurmak. Bizim isteğimiz bu emeğin karşılığını alabilmek" diye konuştu.