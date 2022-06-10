El emeği eserler yıl sonu sergilerinde

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Sarı ve Atilla Koçyiğit açılış töreninde birer konuşma yaparak en büyük yatırımı eğitime yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür ettiler.

“El emeğinin yeri dolmaz”

Konuşmasında geleneklerin geleceğe taşınması için el sanatları kurslarının önemine değinen Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, kursiyerleri tebrik ederek her türlü övgüyü hak ettiklerini söyledi. Akbaş, “El emeğinin yerini hiçbir ürün dolduramaz. Çünkü sizler el sanatlarınıza ruhunuzu, duygunuzu, sevincinizi ve üzüntünüzü yansıtıyorsunuz” dedi.

Bir günde iki sergi

Mahmutlar ve Cikcilli düğün salonlarında iki ayrı sergi açan Alanya Belediyesi, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini vatandaşlarla buluşturdu. Alanya Belediyesi Mahmutlar El Sanatları Merkezi'nde açılan 5 farklı atölyenin kursiyerleri tarafından yapılan el sanatları yine göz doldurdu. Mahmutlar Düğün Salonu'nda açılan sergide çini, dikiş, nakış, takı ve kozadan yapılan el sanatları sergilendi. Aynalı tepsiler, masa örtüleri, çeyizlikler, seramik eşyalar, giyim ürünleri, koza çiçekler, takılar, çantalar ilgi çekti.

“Bu yıl 10 atölyemizde dikiş eğitimi verdik”

Çıplaklı, Cikcilli ve Oba mahallelerinde düzenlenen kursların yıl sonu sergisini açan Alanya Belediyesi, bir günde iki sergi birden düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle 2021- 2022 Eğitim-Öğretim yılında açtıkları kurslara ilginin önceki yıllara göre daha da arttığını belirten Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, “Bu yıl özellikle dikiş kurslarına ilgi arttı. Taleplere cevap verebilmek için 10 tane atölyemizde dikiş kursu açtık. Yıl sonu sergilerimizle de tüm kursiyerlerimize el emeklerini sergileme imkânı verdik. Bu yüzden 2 günde 3 sergi birden açtık. Cikcilli'deki sergimizde dikiş ve nakış ağırlıklı el sanatları, çeyizlikler sergilendi. Kursiyerlerimiz çok güzel ürünler çıkardı. Talep doğrultusunda kurs sayımızı önümüzdeki yıllarda da arttıracağız” dedi.

Sergilerin açılış törenine Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Sarı, Atilla Koçyiğit, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şevki Mat, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, muhtarlar, STK temsilcileri, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve yakınları katıldı.