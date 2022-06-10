El emeği ürünler görücüye çıktı

Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yapmış oldukları el emeği ürünlerini, düzenlenen sergide görücüye çıkardı.

KONSEM bünyesinde 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde, 35 branşta açılan 170 kursta yaklaşık 2 bin 500'e yakın kursiyer eğitim aldı. KONSEM'de eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yapmış oldukları el emeği ürünlerini yıl sonu sergisinde katılımcıların beğenisine sundu. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen yıl sonu sergisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, el emeği ürünlerin sergilendiği stantları büyük bir ilgiyle dolaştı. Sepet örücülüğü, resim eğitimi, ev aksesuarları hazırlama, seramik biçimlendirme ve boyama, iğne oyası, ebru sanatı, hasır örme, nakış gibi farklı branşların yer aldığı sergi 12 Haziran'a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Ukraynalılardan İzmir Marşı

Yıl sonu sergisi açılış töreninin ardından sahne alan halk oyunları kursu öğrencileri, Antalya, Burdur ve Isparta yörelerine ait oyunlarını oynadı. Hemen ardından, Konyaaltı'nda yaşayan Ukraynalıların oluşturduğu Bereginya Korosu da ‘barış' için şarkılar seslendirdi. Zaman zaman Türkçe şarkılar da seslendiren koro, İzmir Marşı'nın ardından izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. KONSEM İşaret dili kursu öğrencilerinin işaret dili ile İstiklal Marşı'nı söylemeleri de izleyicilerin beğenisini topladı.

“Üreten kadın güçlüdür”

Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, pandemi sürecinde kursların kapalı olduğunu, ancak yasakların kalktığı andan itibaren, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in, kursların hemen açılması talimatı verdiğini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana Başkan Esen'in kadın, çocuk ve gençlere verdiği öneme dikkat çeken Bostan, "Eğer biz bu üç noktaya doğru değinirsek, yaşam kendiliğinden güzelleşecek. Çünkü üreten kadın, evine katkı sunan, kendi ayakları üzerinde duran kadın, güçlü kadındır. Güçlü kadın ise Türkiye için en anlamlı şeydir" dedi.