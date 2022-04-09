El Fenerinin içinden 112 gram metamfetamin çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince ATV motor üzerinde yapılan aramada el fenerinin içerisine gizlenmiş vaziyette 112,87 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde Manavgat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.B. isimli şahıs Side Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde kırmızı renkli ATV motor ile yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda B.B.'nin yanında bulunan eşyalarında ve ATV motor üzerinde Narkotik Madde Arama Köpeği “PARS” ile arama yapıldı.

Şahsın yanında bulunan kıyafet dolu beyaz poşet içerisinde bulunan el fenerinin içerisine gizlenmiş vaziyette 112,87 gram metamfetamin maddesi, şahsın üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 TL ve 170 Euro ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan işlem yapılan B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.