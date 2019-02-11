El İzi Pazarı Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Varlık Mahallesi'nde bulunan El İzi Pazarı'nda Sevgililer Günü için özel bir program hazırlanıyor. 13 – 15 Şubat günlerinde El İzi Pazarı, saat 10.00'da açılacak, müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle 18.00'e kadar pazarda şenlik devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin kadınların el emeği göz nuru ürünlerini aracısız olarak kent sakinleriyle buluşturduğu Varlık Kapalı Pazar yerinde kurulan El İzi Pazarı, Sevgililer Günü'nde 3 gün sürecek bir şenliğe ev sahipliği yapacak. Sevgiliye özel hediyelerini bulunabileceği El İzi Pazarı, 13 Şubat Çarşamba gününden 15 Şubat Cuma akşamına kadar müzik dinletileri, çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinliklerle saat 10.00'dan 18.00'e kadar açık olacak. El İzi Pazarı'nda Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açtığı mesleki eğitim kurslarına devam eden kadınların yaptığı kolyeden küpeye takılar, amigurumi bebeklerden farklı tasarımlara sahip hediyelik eşyalar ve Anadolu motiflerinin modern bir tarzda yeniden yorumlandığı mefruşat ürünleri yer alıyor.