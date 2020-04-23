Elektrik akımına kapılan 8 koyun telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen enerji hattının telleri altında kalan 8 koyun ile bir çoban köpeği akıma kapılarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay dün sabah saat 05.00 sıralarında Hacıobası Mahallesi Dereağzı mevkiinde meydana geldi. Adil Atalay'ın otlayan koyun sürüsünün üzerine yol kenarında bulunan elektrik direği devrildi. Enerji hattının telleri altında kalan 8 koyun ve bir çoban köpeği akıma kapılarak telef oldu. Olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, ağaç elektrik direğinin yandığını, bu yüzden devrildiğini belirledi. Yapılan incelemelerde kuru otların yakılması sonucu elektrik direğinin içten içe yanarak yıkıldığı belirlendi. Atalay, koyunlarının telef olmasına neden olan tarla sahibi hakkında şikayetçi oldu.

Adil Atalay, çoban köpeğinin koyunların üzerine devrilen kabloyu dişleriyle almak isterken ölmesinin en üzücü olay olduğunu söyledi.