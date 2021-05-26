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Elektrik direğine çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı

Antalya’da kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan ticari aracın ürücüsü yaralandı.

Antalya'da kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan ticari aracın ürücüsü yaralandı.


kaza Manavgat ilçesi Belenobası, Aksaz yolunda meydana geldi. Aksaz mahallesi istikametine gitmekte olan Mevlüt Akıncı'nın kullandığı 07 CYE 25 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mevlüt Akıncı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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