Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine alanda staj imkanı

Ş.) Arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokole göre öğrenciler için eğitim ve staj faaliyetleri ve teknik geziler düzenlenecek.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve PSL Elektronik San.ve Tic. A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu'nda imzalanan iş birliği protokolüne Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen, Dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Torun, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Halil Çolak, PSL Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk katıldı.

Öğrencilere yönelik eğitim ve staj faaliyetleri ile teknik geziler

Protokol çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri için 3 yıl ortak çalışmalar yürütülecek. Fiberli tarafından Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik eğitim ve staj faaliyetleri ile teknik geziler düzenlenecek. Fiberli'de yıllık 15 öğrenci için staj pozisyonu açılacak. Fiberli, ar-ge çalışma konuları içeriğinde teknik eğitim faaliyetleri ve ilgili sektöre dönük bitirme projeleri çalışmaları düzenlenecek.

“Üniversite-sanayi iş birliğine önem veriyoruz”

Üniversite-sanayi iş birliğine önem verdiklerini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi öğrencileri aldıkları eğitimin yanı sıra Antalya'daki alanında uzman olan sanayi firmalarında yapacakları uygulamalarla kendilerini iş hayatlarına daha hazır hale getirecekler. Öğrencilerimizin eğitimi kadar eğitim sonrasında çalışacakları alanlarda deneyim sahibi olmalarını da çok önemsiyoruz. Bu nedenle alanında uzman olan sektör temsilcileriyle iş birliği protokolleri imzalıyoruz. Bu protokolümüzün de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimize önemli deneyim kazandıracağına inanıyorum. Umarım bu fırsatı güzel değerlendirirler ve iş alanında daha fazla bilgi sahibi olurlar. Öğrencilerimizin deneyim kazanmasında üniversitemizle iş birliği yapan firmalara da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Büyümek için nitelikli iş gücüne ihtiyaç var”

Fiber optik aydınlatma sistemleri alanında ilk üretici Türk firması olduklarını ve 20'den fazla ülkeye iç ve dış mekan aydınlatma ürünleri ihracatı yaptıklarını anlatan PSL Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için nitelikli personele ihtiyaç duyduklarını, Akdeniz Üniversitesi'nin de bu anlamda en büyük ortakları olduğunu söyledi. Kendisinin de Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olduğunu anlatan Cengiz Şentürk, “Mezun olduğum üniversitemle böyle bir iş birliğine imza atmak benim için çok özel. Protokolün hayırlı olması diliyorum” diye konuştu.