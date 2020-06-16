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Elektrik panosuna giren sansar akıma kapılıp telef oldu

Antalya’da elektrik panosuna girip akıma kapılan sansar telef oldu.

Antalya'da elektrik panosuna girip akıma kapılan sansar telef oldu. Kokuyu fark eden vatandaşlar, panoyu açtıklarında ölü sansarla karşılaştı.


Kökez Mahallesi'nde karlamacılık yapan Hüseyin Çetin, bir koku geldiğini fark ettiğini söyledi. Çetin, "Ben burada karlama satıyordum. Bir koku geldi, sonra trafoya doğru yaklaştım.İçini açtım sansar ölmüş. Geçen sene de böyle bir koku gelmişti. Yine aynı şekilde burada cereyana çarpılıp ölmüş. Görevli arkadaşlara bilgi verdik. Herhalde alttan giriyor” diye konuştu.


İhbar üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi ekibi sansarı panonun içinden çıkarttı. Vatandaşlar ise ekiplere teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonra başka hayvan telef olmaz" dedi.

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