Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki elektrikli bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta kamyonete çarpmamak için direksiyonu çevirdiği sırada devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İmam Hatip kavşağı istikametine seyir halindeki İsa Zaza'nın kullandığı 07 BFG 071 plakalı elektrikli bisiklet, trafik ışıklarına geldiğinde önündeki kamyonete çarpmamak için direksiyonu çevirdi. Bu sırada elektrikli bisiklet devrildi. Kazada elektrikli bisikleti kullanan İsa Zaza ve yolcu olarak bulunan Elif Zaza, düşmek suretiyle yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.