Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı turist yaralandı.

Kaza, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas Kayar'ın kullandığı plaka ve tescili bulunmayan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, yaya olarak giden ve Manavgat'ta yaşayan Alman uyruklu Siegfried Benhard Rothensee'ye çarptı. Kazada yaralanan Alman turist, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.