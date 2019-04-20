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Elektrikli bisikletin çarptığı turist yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı turist yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı turist yaralandı.


Kaza, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas Kayar'ın kullandığı plaka ve tescili bulunmayan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, yaya olarak giden ve Manavgat'ta yaşayan Alman uyruklu Siegfried Benhard Rothensee'ye çarptı. Kazada yaralanan Alman turist, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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