İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrikli bisikletten düşen talihsiz adam 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde elektrikli bisikletten düşmesi sonucu yoğun bakımda tedavisi süren adam, 7 günlük yaşam savaşına yenik düştü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrikli bisikletten düşmesi sonucu yoğun bakımda tedavisi süren adam, 7 günlük yaşam savaşına yenik düştü.


Cikcilli Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mustafa T.'nin kullandığı elektrikli bisikletin arkasında bulunan 67 yaşındaki Önder İç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Sert zemine düşen İç, daha sonra evine götürüldü. Olaydan bir gün sonra fenalaşan Önder İç, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Yoğun bakımda 7 gündür tedavisi süren İç, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İç'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzerine Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.