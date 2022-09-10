İhlas Haber Ajansı

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Elektrikli scooterlar tramvay yolunda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’da yasak olduğu halde girdikleri tramvay yolunda kafa kafaya çarpışan elektrikli scooterlardaki 2 kişi yaralandı.

Antalya'da yasak olduğu halde girdikleri tramvay yolunda kafa kafaya çarpışan elektrikli scooterlardaki 2 kişi yaralandı.


Kaza, Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Tek kişilik elektrikli scooterla tramvay yolundan Işıklar'a doğru giden şahıs, karşı yönden gelen ve üzerinde 2 kişinin olduğu scooterla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan yaralıların yardımına vatandaşlar koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Yabancı uyruklu Jessica P. ve Y.Z.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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