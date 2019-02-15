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Elektro Keman sanatçısı Ceren Aksan'dan muhteşem konser

Elektro keman sanatçılarından Ceren Aksan, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Antalyalı çiftlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Elektro keman sanatçılarından Ceren Aksan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Antalyalı çiftlere unutulmaz bir akşam yaşattı.


14 Şubat Sevgililer Günü'nü kültür-sanat ve eğlence dolu yaşamak isteyenler için “Aşkın Ritmini TerraCity'de Yakala” mottosuyla bir alışveriş merkezi Türkiye'nin ünlü elektro keman sanatçısı Ceren Aksan'ı ağırladı. Akustik ve elektro kemanlarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki sahne performanslarını büyük bir tempoda sürdüren Ceren Aksan, konser alanını dolduran ziyaretçilere iki bölüm halinde yaklaşık iki saat süren bir konser verdi. Türk ve dünya müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan sanatçının elektro kemanı ile gerçekleştirdiği sahne şovu ilgiyle izlendi.

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