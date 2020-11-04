Elit Master Lig Sonbahar Master Cup düzenlendi

Elit Master Lig Sonbahar Master Cup, Türkiye genelinden 18 takımın katılımıyla Antalya'da düzenlendi. Turnuvada yurt içi ve yurt dışında üst düzey futbol oynamış birçok oyuncu da top koşturdu.

Elit Master Lig Sonbahar Master Cup, Ekim ayı içerisinde Antalya'da gerçekleşti. Bu zorlu turnuvada, Maçka Belediyesi Veteranlar, Osmaniye 7 Ocak Masterlar, Karma Takım, Eruh Masterlar, Ağrı Veteranlar, Fenerbahçe Masterlar, Hendek Belediyesi Veteranlar, Mardin Dunaysır Veteranlar, Bakırköy Çamlık Masterlar, Kalkedon Masterlar, Muş Masterlar, Dinamo Tonya, Golden Masterlar, Kızıltepe Masterana, Uzunköprü Veteranlar, Adıyaman Karma, Beşiktaş Masterlar ve Falcon Masterlar şampiyon olabilmek için ter döktü. Ayrıca Sonbahar Master Cup'ta yurt içi ve yurt dışında üst düzey futbol oynamış birçok oyuncu da top koşturdu.

Gruplarda heyecan yüksekti

Öncelikle söz konusu 18 takım, 5 ayrı grupta bir üst tura yükselmek için mücadele etti. Büyük çekişmelere sahne olan grup aşaması sonra A Grubu'nda Maçka Belediyesi Veteranlar ve Osmaniye 7 Ocak Masterlar, B Grubu'nda Ağrı Veteranlar, C Grubu'nda Bakırköy Çamlık Masterlar ve Kalkedon Masterlar, D Grubu'nda Golden Masterlar ile Kızıltepe Masterana ve son olarak da E Grubu'nda Adıyaman Karma adını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.

4 takım Cumhuriyet Kupası için yarıştı

Çeyrek finale kalmayı başaramayan 10 takımdan puansal olarak rakiplerinin önünde olan 4 takım ise Cumhuriyet Kupası için birbirleriyle yarıştı. B Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Masterlar ve aynı grupta 4 puanla üçüncü olan Hendek Belediyesi Veteranlar, C Grubu'nda 3 puanla üçüncülüğü elde eden Muş Masterlar ve 6 puanla E Grubu'nun ikincisi olan Beşiktaş Masterlar kupanın sahibi olmak için yollarına devam etti. Zafere ulaşan takım ise Beşiktaş Masterlar oldu.

Şampiyon Ağrı Veteranlar

Elit Master Lig Sonbahar Master Cup'ta çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarının ardından Ağrı Veteranlar ile Bakırköy Çamlık Masterlar final biletini almayı başardı. Final müsabakasında ise Bakırköy Çamlık Masterlar, erken bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ancak Ağrı Veteranlar maçı bırakmadı ve penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin ikinci yarısında da heyecan üst düzeydeydi. Uzun süre ortada geçen karşılaşmanın son dakikalarında Ağrı Veteranlar, Bakırköy Çamlık ağlarını sarsarak kupaya uzanan taraf oldu. Büyük mutluluk yaşayan Ağrılı futbolcular, şampiyonluk kupasını ise Beşiktaşlı eski futbolcu ve aynı zamanda Elit Master Lig Kurucu Üyesi olan Ali Eren Beşerler'in elinden aldı.

Pascal Nouma ve Ibrahim Yattara da Sonbahar Master Cup'ta

Elit Master Lig Sonbahar Master Cup'ta üst düzey liglerde top oynamış birçok futbolcu da boy gösterdi. Bunların başında da profesyonel kariyerinde Paris Saint-Germain, Marsilya, Beşiktaş gibi önemli takımlarda oynayan Pascal Nouma ile Trabzonspor'un efsane oyuncuları arasında bulunan Ibrahim Yattara geldi.

Nouma, Ali Eren Beşerler tarafından oluşturulan Karma Takım'da, Yattara ise Maçka Belediyesi Veteranlar'da oynadı.

Bu isimlerin yanı sıra Beşiktaş, Bursaspor, Kasımpaşa formaları giyen Sertan Eser, Ankaragücü, Sivasspor ve Kasımpaşa'da mücadele veren Abdurrahman Dereli, Trabzonspor, Gaziantepsor, Denizlispor ile Çin Ligi takımlarından Changchun Yatai'de oynayan Semavi Uzun, bir dönem Beşiktaş kadrosunun değişilmez isimleri arasında bulunan Ali Eren Beşerler ve Gaziantepspor, Elazığspor, Göztepe, Ümraniyespor, Karagümrük gibi takımların başarısı için Serdar Özbayraktar da turnuvada yer aldı.

Ayrıca Türk futbol tarihinin 335 gol ile gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu, Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü alan tek Türk oyuncu olan Galatasaraylı eski futbolcu Tanju Çolak da maçları takip etti.

Ayak Tenisi'ni Muş Masterlar kazandı

Organizasyonda Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası da gerçekleştirildi. Muş Masterlar, şampiyonanın kazananı olurken, Marmara Adası Veteranlar da ikinciliği elde etti.