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Elmalı Akçay-Afşar yolu yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı İlçesi Akçay-Afşar mahalleleri grup yolunda yenileme çalışması başlattı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçelerde modern yollar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elmalı İlçesine bağlı Akçay ile Afşar mahalleleri arasındaki 5 kilometrelik grup yolu konforlu hale getiriliyor. Yol üzerinde standartlara göre alt yapı ve sanat yapıları yenilenirken, şarampoller açılıyor, dolgu malzemesi seriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Afşar Mahalle Muhtarı Yusuf Taşkın çalışmaları yerinde inceledi.


Çalışmalardan son derece memnun olduklarını dile getiren Muhtarı Yusuf Taşkın “Daha önce yolumuz kötü durumdaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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