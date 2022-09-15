Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın'a silahlı saldırı

Antalya'da Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın uğradığı silahlı saldırıda ayağından ve kolundan yaralandı.

Olay, Karyağdı Mahallesi İsmail ve Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde esnafla sohbet eden Hasan Aydın'a, plakası belirlenemeyen motosiklette başında kask bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi. Ayağından ve kolundan yaralandığı öğrenilen Aydın için sağlık ekiplerine haber verildi. Aydın olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin Yağlı Güreş Baş Antrenörü oğlum Hasan Aydın maalesef silahlı saldırıya uğramıştır. Kendisine acil şifa diliyor, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.