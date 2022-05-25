Elmalı Eski Hal Binası Kadın Emeği Üretim Atölyesi'ne dönüşecek

Elmalı'ya modern bir otogar kazandıran Başkan Muhittin Böcek, şimdide atıl durumdaki eski hal binasını Elmalı Kadın Emeği Üretim Atölyesi'ne dönüştürüyor. Virane haldeki alanda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı çalışmalara başladı.

“Eski binanın yıkımı sürüyor”

İplik Pazarı Mahallesi Demirciler Caddesi Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, Koruma Amaçlı İmar Planı'nda "Özel Proje Alanı" olarak belirlenen bin 65 metrekarelik eski hal binası alanında yıkım işlerine başlandı. Elmalı Kadın Emeği Üretim Atölyesi olacak alanın inşaatının 180 günde tamamlanması hedefleniyor. Projeyle birlikte kadınların sosyal ve ekonomik hayata katkılarının arttırılmasının hedefleniyor.

“Kadınların el emeğine destek”

Projede, Elmalılı kadınların el emeği ürünlerinin satabileceği satış dükkanları, sanat atölyeleri, ATASEM kurs merkezi, açık kapalı sergi salonları, Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği kadın kooperatiflerinin ürünlerinin satılabileceği yöresel ürün satış dükkanları yer alıyor. Projede ayrıca Antalya'nın yöresel yemeklerinin yer alacağı bir adet restoran bulunuyor.

“Atıl vaziyetten kurtuldu”

Çalışmaları yerinde izleyen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Başkan Muhittin Böcek ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Elmalı'ya akın akın hizmetlerinin sürdüğünü belirtti. Alanın atıl vaziyette duran bir han şeklinde olduğunu söyleyen Başkan Öztürk, “Başkanımız alanı görünce burayı halkın, kadınlarımızın hizmetine kazandıralım dedi. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.