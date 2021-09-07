Elmalı güreş ağasının ilk ziyareti Başkan Genç'e oldu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, geçen hafta sonu yapılan Tarihi Elmalı Güreşlerinde rekor ücretle Ağalığı kazanan Döşemealtılı iş insanı Mehmet Gök ve Ağalık yapacak olan oğlu 17 yaşındaki Yunus Alp Gök'ü ağırladı. Altın kemerle birlikte ilk resmi ziyaretlerini Başkan Genç'e yapan iş insanı Gök, eğer sağlığımız izin verirse ağalık altın kemerini 3 yıl üst üste alarak ilelebet ilçemize getireceğim” diye konuştu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç bu yıl 669'ncusu düzenlenen Türk'ün İlk Er Meydanı Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 1 milyon 377 bin lira vererek rekor bir ücretle önümüzdeki yılın Güreş ağalığını kazanan İş insanı Mehmet Gök, ağalık yapacak olan 17 yaşındaki oğlu Yunus Alp Gök ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Başkan Genç, Döşemealtılı İş İnsanı Mehmet Gök ve oğlu Yunus Alp Gök'e “Spora ve sporcuya her zaman destek olan Ata Sporumuzu büyük katkı sağlayan Gök ailesi ayrıca ilklere de imza attı. Hem rekor bir fiyatla ağalık kemerini alan hem de Türkiye'nin en Genç Güreş Ağası olan Yunus Alp kardeşimi tebrik ediyorum. İlçemize ve yağlı güreşe hayırlı olsun” dedi.

7 kişinin katıldığı arttırmada kıyasıya rekabetin ardından 1 milyon 377 bin lira teklif vererek kazanan Mehmet Gök ise, “Turgay Genç, hem ata sporumuz yağlı güreş sevdalısı hem de sporcu ağabeyidir. Elmalı Güreşlerimizin yeni ağası oğlum ile birlikte ilk ziyaretimizi kendisine yaptık. Tüm güreş camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.