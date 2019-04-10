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Elmalı Meslek Yüksekokulu'nda üç yeni programa öğrenci alınacak

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu’nda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üç yeni programa öğrenci alınacak.

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu'nda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üç yeni programa öğrenci alınacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Elmalı MYO Müdürü Doç. Dr. Halil Demir Seracılık, Elektrik, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Pazarlama, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile birlikte toplam dokuz programa ulaştıklarını belirterek, “Yüksekokulumuzda önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren Bahçe Tarımı, Elektronik Teknolojisi ve Tarım Makinaları programlarına öğrenci almaya başlayacağız. YÖK öğrenci talebimizi uygun gördü ve öğrenci alımına izin verdi. Her üç programımızda da alanında uzman öğretim görevlilerimiz hazır. İlçemiz tarım potansiyeli yüksek bir ilçe. Hem teorik hem de uygulama açısından tekniker adaylarımız iş yaşamına en iyi şekilde hazırlanacaklardır.” dedi.


MYO Müdürü Demir açıklamasında öğrenci alımında desteklerinden dolayı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve yönetimine teşekkür etti.

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