Elmalı MYO Kariyer Söyleşileri devam ediyor

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu'nda devam eden 'Kariyer Söyleşileri'nin son konuğu Akdeniz Elektrik Dağıtım Doğu Bölge Müdürü Elektrik Mühendisi M. Emin Şekeroğlu oldu.

Üniversite eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra kariyerine elektrik dağıtım sektöründe şantiye şefi olarak başladığını söyleyen Şekeroğlu, kariyerine işletme müdürü, il müdürü ve bölge müdürü olarak devam ettiğinden bahsetti. Genç yaşta kariyer basamaklarını hızla tırmanabilmesini işini severek ve tutkuyla yapmasına bağlayan Şekeroğlu, işinde kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere işlerini severek yapmalarını ya da sevdikleri işi yapmalarını tavsiye etti. Genç Müdür, iş hayatı boyunca başından geçen ilginç olayları öğrencilerle paylaşarak öğrencileri gelecekte karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlara karşı uyardı. Şekeroğlu, "Üniversiteden mezun olduktan sonra hayat önünüze birçok fırsat çıkaracak. Bu fırsatları değerlendirirken cesur olun, kendinize güvenin ve yaşım genç, ben yapamam diye düşünmeyin. Sorunları sizi yıldırmasın. Unutmayın karşılaştığınız her problem içerisinde potansiyel bir tecrübe taşır. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve karşılaştığınız problemler sonrası edindiğiniz tecrübe sizi başarıya ulaştıracak çok büyük bir güce dönüşür. İş hayatında başarı tesadüf değildir. Başarıya ulaşmak için harekete geçmek, yeni fikirler üretmek, planlı ve çok çalışmak gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Söyleşiye öğrencilerin sorularını cevaplayarak son veren Şekeroğlu'na katılımı ve paylaşımlarından dolayı Öğr. Gör. Recep Balkıç tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.