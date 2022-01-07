Elmalı'da 4 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da içme suyu hizmetini iyileştirecek çalışmalarını tamamladı. 4 mahallenin sorunu yeni hat çekilerek çözülürken, ilçedeki 4 ana su deposu SCADA sistemi ile modernize edildi.

Elmalı'da içme suyu ile ilgili yaşanan sıkıntılar Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından gideriliyor. ASAT bölgede ihtiyaç duyulan noktalarda imalat, tadilat ve yenileme çalışması yaptı. Elmalı Bozyer Mevkii'nde daha önce ASAT Genel Müdürlüğü tarafından açılan su kuyusundan bin 600 metrelik içme suyu hattı çekilerek Kocapınar, Küçük Söğle, Büyük Söğle ve Geçmen mahallelerinin su sorunu çözüldü.

“SCADA sistemi kuruldu”

Elmalı içme suyu hatlarını besleyen Kazanpınarı ve Kışla terfi istasyonunda bulunan trafolar, motorlar, dalgıç pompalar ve jeneratörler de yenilendi. Bazı yerlerde eskiden kalma borular değiştirildi. İlçede hizmet veren 4 ana su deposuna SCADA sistemi kurularak depoların uzaktan sistematik takibi ve kontrol edilmesi sağlandı.