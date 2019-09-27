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Elmalı'da hayvan barınakları ilaçlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Elmalı’nın kırsal mahallerinde bulunan hayvan barınakları ve besihanelere yönelik ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Elmalı'nın kırsal mahallerinde bulunan hayvan barınakları ve besihanelere yönelik ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 19 ilçede sürdürdüğü sinek ve haşere mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Elmalı'nın hayvancılıkla uğraşan mahallelerinde ilaçlama çalışması yaptı.


Sinek ve haşere mücadelesi kapsamında yapılan ilaçlama çalışmaları kapsamında Elmalı'nın Dereköy, Macun, Yörenler, Hacıyusuflar mahallesinde bulunan hayvan barınakları, ahırlar, ambarlar ve hayvansal gübre depoları ilaçlandı. Bit, pire, kene, karasineğe karşı gerçekleştirilen ilaçlama çalışmasıyla vektörlerle hayvanlara bulaşan hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor.

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